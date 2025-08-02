Минобороны запустило в полную эксплуатацию систему управления поставками DOT-Chain

Минобороны официально ввело в действие цифровую платформу DOT-Chain для автоматизации поставки армии.

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Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подписал приказ о введении в полную эксплуатацию цифровой системы управления поставками DOT-Chain. Решение принято после успешного завершения экспериментального этапа внедрения.

DOT-Chain автоматизирует процессы обеспечения Вооруженных Сил Украины — от поставок продовольствия, вещевого имущества и дронов до средств радиоэлектронной борьбы. Система призвана обеспечить стандартизацию, оперативность и достоверность данных в сфере логистики армии.

Отдельно в рамках системы уже работает функционал DOT-Chain Defence, который предоставляет военнослужащим возможность самостоятельно выбирать дроны в соответствии с потребностями. Все бюрократические процедуры берет на себя Агентство оборонных закупок, которое также организует адресную доставку от поставщика прямо в подразделение.

«DOT-Chain — это еще один шаг к максимально эффективному и прозрачному обеспечению армии, которое отвечает требованиям военного времени и стандартам наших союзников», — отметил глава Минобороны.

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