Міноборони запустило в повну експлуатацію систему управління постачанням DOT-Chain

Міноборони офіційно ввело в дію цифрову платформу DOT-Chain для автоматизації постачання армії.

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Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ про введення в повну експлуатацію цифрової системи управління постачанням DOT-Chain. Рішення ухвалено після успішного завершення експериментального етапу впровадження.

DOT-Chain автоматизує процеси забезпечення Збройних Сил України — від постачання продовольства, речового майна та дронів до засобів радіоелектронної боротьби. Система покликана забезпечити стандартизацію, швидкість і достовірність даних у сфері забезпечення армії.

Окремо в рамках системи вже працює функціонал DOT-Chain Defence, який надає військовим можливість самостійно обирати дрони відповідно до потреб. Усі бюрократичні процедури бере на себе Агенція оборонних закупівель, яка також організовує адресну доставку від постачальника прямо у підрозділ.

«DOT-Chain – це ще один крок до максимально ефективного та прозорого забезпечення війська, яке відповідає вимогам воєнного часу та стандартам наших союзників», — зазначив очільник Міноборони.

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