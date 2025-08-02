У новій доповіді ООН йдеться про те, що майже ніхто не читає її доповіді — Reuters

Як повідомляється, у звіті ООН, присвяченому підвищенню ефективності та зменшенню витрат, зазначено: звіти ООН читають небагато людей.

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У доповіді Організації Об'єднаних Націй, присвяченій пошуку шляхів підвищення ефективності та скорочення витрат, йдеться, що доповіді ООН мало хто читає. Про це повідомляє Reuters.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш проінформував країни про доповідь, підготовлену в рамках його реформи ООН80 , в якій основна увага приділяється тому, як співробітники ООН виконують тисячі мандатів, наданих їм такими органами, як Генеральна Асамблея або Рада Безпеки.

Зазначається, що торік він заявив, що система ООН підтримала 27 000 нарад за участю 240 органів, а секретаріат ООН підготував 1100 доповідей, що на 20% більше, ніж 1990 року.

"Велика кількість нарад і звітів доводить систему - і всіх нас - до межі", - сказав Гутерреш.

"Багато з цих звітів мало хто читає", - сказав він. "5% найпопулярніших звітів завантажують понад 5500 разів, тоді як кожен п'ятий звіт завантажують менше ніж 1000 разів. І завантаження не обов'язково означає читання".

У березні Гутерреш створив цільову групу ООН80, оскільки ООН, якій цього року виповнюється 80 років, стикається з кризою ліквідності вже як мінімум сьомий рік поспіль, оскільки не всі 193 держави-члени ООН сплачують свої обов'язкові регулярні внески у повному обсязі чи вчасно.

Звіт, опублікований робочою групою, охоплює лише один із кількох напрямків реалізованих реформ.

Серед пропозицій, висунутих Гутеррешем: "Менше зустрічей. Менше звітів, але таких, що здатні повністю відповідати вимогам усіх мандатів".

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