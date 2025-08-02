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У Держпраці пояснили, чи змінюється робочий рік для надання щорічної відпустки у разі переведення на іншу посаду

14:14, 2 серпня 2025
При переведенні працівника в межах одного підприємства на іншу посаду трудові відносини з ним не припиняються.
У Держпраці пояснили, чи змінюється робочий рік для надання щорічної відпустки у разі переведення на іншу посаду
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Державна служба з питань праці пояснює, чи змінюється робочий рік для надання щорічної відпустки у разі переведення на іншу посаду.

Порядок та умови надання працівникам відпусток визначаються Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України.

Згідно з частиною першою статті 6 Закону України «Про відпустки» та частиною першою статті 75 Кодексу законів про працю України щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

При переведенні працівника в межах одного підприємства на іншу посаду (без звільнення) трудові відносини з ним не припиняються.

Відповідно робочий рік не змінюється, оскільки не відбулося факту звільнення і прийняття.

Тому, відлік робочого року для надання щорічної відпустки при переведенні залишається незмінним і відлічується він з дати укладення трудового договору, не дивлячись на переведення.

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