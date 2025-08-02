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В новом докладе ООН говорится, что почти никто не читает ее доклады — Reuters

13:37, 2 августа 2025
Как сообщается, в отчете ООН, посвященном повышению эффективности и уменьшению затрат, отмечено: отчеты ООН читают немногие.
В новом докладе ООН говорится, что почти никто не читает ее доклады — Reuters
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В докладе Организации Объединенных Наций, посвященном поиску путей повышения эффективности и сокращения расходов, говорится, что доклады ООН мало кто читает. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал страны о докладе, подготовленном в рамках его реформы ООН80 , в котором основное внимание уделяется тому, как сотрудники ООН выполняют тысячи мандатов, предоставленных им такими органами, как Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности.

Отмечается, что в прошлом году он заявил, что система ООН поддержала 27 000 совещаний с участием 240 органов, а секретариат ООН подготовил 1100 докладов, что на 20% больше, чем в 1990 году.

«Огромное количество совещаний и отчетов доводит систему — и всех нас — до предела», — сказал Гутерриш.

«Многие из этих отчётов мало кто читает», — сказал он. «5% самых популярных отчётов скачивают более 5500 раз, в то время как каждый пятый отчёт скачивают менее 1000 раз. И скачивание не обязательно означает чтение».

В марте Гутерриш создал целевую группу ООН80, поскольку ООН, которой в этом году исполняется 80 лет, сталкивается с кризисом ликвидности уже как минимум седьмой год подряд, поскольку не все 193 государства-члена ООН выплачивают свои обязательные регулярные взносы в полном объеме или вовремя.

Отчет, опубликованный рабочей группой, охватывает лишь одно из нескольких направлений реализуемых реформ.

Среди предложений, выдвинутых Гутерришем: "Меньше встреч. Меньше отчетов, но способных полностью отвечать требованиям всех мандатов".

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ООН

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