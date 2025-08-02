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Єрмак про заяву Трампа у відповідь Медведєву: «Це був справжній Tombstone Piledriver у реслінгу»

14:50, 2 серпня 2025
Очільник Офісу Президента порівняв відповідь Дональда Трампа на заяви Медведєва з культовим прийомом Tombstone Piledriver із реслінгу.
Єрмак про заяву Трампа у відповідь Медведєву: «Це був справжній Tombstone Piledriver у реслінгу»
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак емоційно відреагував на нещодавню відповідь Дональда Трампа на заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. За словами Єрмака, реакція президента США була настільки влучною, що нагадала легендарний прийом із реслінгу.

« Усі ми дивилися реслінг. В Україні він був шалено популярним – у ті часи, коли по телевізору показували бої з Ріком Флером, Галком Гоганом, Андертейкером і Стоун Колдом. Кожна дитина буквально прилипала до екрана – це була епоха сили й харизми», — написав Єрмак у соцмережах.

Коментуючи реакцію Трампа на висловлювання Медведєва, він додав:

«Це був справжній Tombstone Piledriver. Спокійно. Потужно. Впевнено. Саме так, як треба».

Перед цим Дональд Трамп жорстко розкритикував Медведєва за заяви.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перебувають у повній готовності до ядерного конфлікту з РФ. 

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Дональд Трамп офіс президента Андрій Єрмак

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