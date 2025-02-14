Ди Вэнс выступит в Мюнхене с «жестким посланием» для Европы, — кандидат в канцлеры Германии Мерц

Кандидат на должность нового канцлера Германии от альянса ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции безопасности сделает ряд жестких заявлений в адрес Европы и Германии в частности, пишет Tagesschau.
По его словам, Вэнс может озвучить «брутально жесткие послания» Германии и Европе.
«Это будет конфронтационная речь», - сказал Мерц, ссылаясь на данные из американских кругов.
По данным немецких СМИ, вице-президент США отказался от встречи с нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем.
Один из бывших американских чиновников заявил, Вэнс никогда не планировал встречи с Шольцем в Мюнхене. Однако он планирует поговорить с другими должностными лицами, в том числе и с Фридрихом Мерцем.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что самолет с госсекретарем США Марко Рубио экстренно вернулся в Вашингтон из-за технической неисправности. Через некоторое время Рубио сменил самолет и все же вылетел в Мюнхен.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Европе серьезная обеспокоенность по поводу отсутствия пока сигналов от США относительно места Европы за столом переговоров.
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