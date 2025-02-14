Дональд Трамп анонсировал встречу в Мюнхене чиновников из США, Украины и России

Дональд Трамп заявил, что представители Украины, России и США встретятся в Мюнхене.

Фото: bbc.co.uk

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В пятницу, 14 февраля, представители Украины, России и США встретятся на Мюнхенской конференции безопасности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

«У нас завтра встреча в Мюнхене. Россия будет там с нашими людьми. Украина тоже приглашена, кстати. Я точно не знаю, кто будет представлять какую страну. Но чиновники из России, Украины и США будут там», — сказал он.

Напомним, чиновники из РФ не появлялись на Мюнхенской конференции с 2022 года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Также Дональд Трамп после разговора с Путиным 12 февраля сообщил, что достигнута договоренность, что «соответствующие команды немедленно начнут переговоры».

Владимир Зеленский отметил, что разговор с Трампом был длительным и речь шла о «возможности достичь мира».

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