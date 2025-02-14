Дональд Трамп анонсував зустріч у Мюнхені посадовців із США, України та Росії

Дональд Трамп заявив, що представники України, Росії та США зустрінуться у Мюнхені.

Фото: bbc.co.uk

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У п’ятницю, 14 лютого, представники України, Росії та США зустрінуться на Мюнхенській безпековій конференції. Про це заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі з журналістами в Білому домі.

«У нас завтра зустріч у Мюнхені. Росія буде там із нашими людьми. Україна також запрошена, до речі. Я точно не знаю, хто представлятиме яку країну. Але високопосадовці з Росії, України та США будуть там», — сказав він.

Нагадаємо, посадовці з РФ не з’являлися на Мюнхенській конференції з 2022 року.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Також Дональд Трамп після розмови з Путіним 12 лютого повідомив, що досягнуто домовленості, що «відповідні команди негайно розпочнуть переговори».

Володимир Зеленський зазначив, що розмова з Трампом була тривалою і йшлося про «можливості досягти миру».

Крім цього, Трамп озвучив склад переговорної групи з приводу завершення війни в Україні.

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