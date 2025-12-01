В Раде готовятся обновить правила аренды государственного и коммунального имущества – что предусматривает документ

Как цифровая революция изменит аренду государственного имущества: что обещает новый законопроект.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в сфере земельных отношений внедряют цифровые инструменты и системы контроля. Госгеокадастр запускает публичный мониторинг земельных участков: их статуса, перехода прав, фактического использования и уплаченных налогов. В этом участвуют ГНС, Минюст, Госстат и другие органы, ведущие соответствующие реестры. Система автоматически обменивается данными и проверяет их на ошибки. Обобщенная информация публикуется в открытом доступе, чтобы обеспечить прозрачность и актуальные данные о земельном фонде.

О чем идет речь в законопроекте №14111

Документ предлагает вернуть четкие и общие правила продления договоров аренды, которые ранее работали, но были приостановлены.

Основная цель — сделать процесс доступным, удобным и понятным для всех сторон.

Необходимость в обновлении правил аренды государственного имущества возникла из-за того, что старая система была слишком сложной, запутанной и зависимой от решений отдельных чиновников. Она не давала бизнесу прозрачных условий, а государство теряло возможность эффективно управлять своими ресурсами. Поэтому Фонд государственного имущества предлагает реформу, в центре которой — использование принципов работы Земельного банка.

Земельный банк как основа реформы аренды

Земельный банк — это цифровая платформа с открытыми данными и электронными аукционами, которая минимизирует человеческий фактор и обеспечивает равные возможности для всех. Если эти механизмы закрепить в законе, их можно будет применить к более широкому кругу государственного имущества.

Таким образом, Земельный банк становится основой реформы: его механизмы хотят распространить на здания, помещения, объекты инфраструктуры и другие активы, чтобы сделать их аренду прозрачной и одинаковой для всех. Благодаря этому система управления государственным имуществом должна работать по единым цифровым правилам, без лишней бюрократии и с меньшими коррупционными рисками.

Что получит государство и бизнес от реформы

Законопроект предусматривает упрощение процедур, уменьшение количества документов, четкие правила конкурсов и более быстрое принятие решений. У бизнеса будет возможность легче получать объекты в аренду, а у государства — лучше контролировать активы. Важным направлением является и прозрачность, когда государство работает над открытыми данными и автоматическим мониторингом, в частности в земельной сфере, что позволит видеть реальное использование участков и избегать нарушений.

Риски внедрения: на чем они основаны

В то же время существуют риски: нечеткие критерии могут оставить место для субъективности, задержка подзаконных актов — создать правовую неопределенность, а несогласованность норм — вызвать конфликты с смежным законодательством. ФГИУ поддерживает реформу, бизнес одобряет упрощение, а местные общины подчеркивают необходимость гарантий для защиты важных объектов. Все вышеописанные риски сформированы на основе анализа текста самого законопроекта, публичных комментариев Фонда государственного имущества Украины, опыта реализации подобных цифровых инициатив в земельной сфере и типичных проблем украинского правоприменения.

Для успеха реформы нужны четкие критерии, согласованность законодательства и полная открытость всех механизмов.

Пока до конца не ясно, каким именно будет функционал Земельного банка и как его технически реализуют в рамках реформы. Фонд государственного имущества отмечает, что отдельные механизмы еще прорабатываются, а подробную информацию о работе платформы и ее возможностях обещают обнародовать позже.

Автор: Мария Долинская, юрист

