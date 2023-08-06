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  1. В Україні

У Києві з 8 серпня дозволять продавати на ярмарках продукти, що швидко псуються

22:29, 6 серпня 2023
Із наступного вівторка на лотках сезонних та сільськогосподарських ярмарків знову почнуть продавати свіже м'ясо, м'ясопродукти, ковбасні вироби, молоко, молочну продукцію, кондитерські вироби, живу і свіжоморожену рибу, а також морепродукти.
У Києві з 8 серпня дозволять продавати на ярмарках продукти, що швидко псуються
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У Києві з 8 серпня скасують заборону на продаж продуктів, які швидко псуються на ярмарках. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, з наступного вівторка, 8 серпня, на лотках сезонних та сільськогосподарських ярмарків знову почнуть продавати свіже м'ясо, м'ясопродукти, ковбасні вироби, молоко, молочну продукцію, кондитерські вироби, живу і свіжоморожену рибу, а також морепродукти. Однак, важливо зазначити, що продавати всі ці товари дозволено лише при дотриманні необхідного температурного режиму.

На організаторів ярмарків покладено відповідальність за гарантування належної організації торгівлі, дотримання вимог законодавства України з питань харчових продуктів, захисту прав споживачів, а також додержання правил торговельного обслуговування та державних санітарних норм. Всі вказані аспекти відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки та якості продуктів, що продаються на ярмарках, та сприяють довірі споживачів до них.

Відомо, що заборона на продаж продуктів, що швидко псуються, була введена з 4 липня.

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