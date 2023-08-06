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  1. В Україні

На Полтавщині облаштувався іноземець-нелегал: «по-хорошому» покинути Україну не бажає

21:47, 6 серпня 2023
Міграційна служба звернулася до суду, щоб видворити іноземця-нелегала за межі держави.
На Полтавщині облаштувався іноземець-нелегал: «по-хорошому» покинути Україну не бажає
Джерело фото: Головне управління Національної поліції Полтавщини
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Правоохоронці Полтавської області викрили 51-річного громадянина іншої Республіки в нелегальному проживанні на території Кременчуцького району після закінчення законного терміну перебування, – повідомляє пресслуєба Головного управління Національної поліції Полтавщини.

Ухилянта зобов’язали повернутися до країни походження. Однак, чоловік проігнорував цю вимогу. Міграційна служба ухвалила рішення про його примусове видворення та звернулась до Крюківського райсуду Кременчука з позовною заявою щодо затримання й поміщення правопорушника до пункту тимчасового перебування іноземців.

Правоохоронці доставили порушника до установи Миколаївської області, в якій незаконний мігрант перебуватиме до видворення за межі держави.

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