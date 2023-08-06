Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Єврокомісія почала підготовку звіту, де зробить висновок, чи треба починати переговори про вступ України до ЄС

Звіт Єврокомісії буде готовий у другій половині жовтня.

Судді просять реалізувати своє право на вільне волевиявлення шляхом проведення зборів суддів для обрання голови суду

Що прямо зараз відбувається у Комінтернівському районному суді Одеської області.

«Увірвався терпець»: Давид Арахамія заявив, що депутата Торохтія виключать з фракції та будуть просити скласти мандат

Спочатку Давид Арахамія доводив, що ситуація з виїздом за кордон депутата зі «Слуги народу» Богдана Торохтія не така критична, як з Арістовим.

Верховна Рада врегулює питання перебігу строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру в умовах війни

В провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на дату введення в Україні воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування.

ВРП розгляне відсторонення судді Приморського райсуду Одеси Іллі Лонського від правосуддя за клопотанням САП

НАБУ і САП розповіли, що підозрюють суддю Приморського райсуду у замаху на надання коштів іншій судді цього ж суду за ухвалення потрібного рішення у справі.

  1. В Україні

Штучний інтелект, ймовірно, зможе передбачити новий спалах пандемії коронавірусу

23:00, 6 серпня 2023
Нова програма могла б попередити людство про спалах нової пандемїі COVID.
Штучний інтелект, ймовірно, зможе передбачити новий спалах пандемії коронавірусу
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вчені розробили програму штучного інтелекту, яка мала б попередити людство про спалах нової пандемїі COVID-19. Про це пише видання Science Alert.

Вона зветься системою раннього виявлення аномалій (EWAD). Їй довіряють вчені, адже при перевірці на фактичних даних про поширення SARS-CoV-2 вона точно передбачила, які нові тривожні варіанти з'являться внаслідок мутацій вірусу.

Для створення програми вчені з Scripps Research і Північно-західного університету в США використовували машинне навчання.

У ньому чималі обсяги навчальних даних аналізували комп'ютери. За допомогою них розроблялися алгоритми, визначалися певні шаблони. Це дозволило зробити прогнози щодо того, як ці шаблони можуть діяти в майбутніх і невідомих сценаріях.   

Штучний інтелект отримав інформацію про генетичні послідовності варіантів SARS-CoV-2 у міру поширення інфекції. Також він вивчив інформацію про те, наскільки часто ці варіанти були, і про зареєстровану глобальну смертність від COVID-19.

Після цього програмне забезпечення змогло помітити генетичні зміни в міру адаптації вірусу, що зазвичай проявляється у зростанні рівня зараження та падінні рівня смертності.

«Ми могли спостерігати, як ключові варіанти генів з’являються та стають все більш поширеними, оскільки рівень смертності також змінився, і все це відбувалося за тижні до того, як нові потенційні гени, що містять ці варіанти, були офіційно визначені Всесвітньою організацією охорони здоров'я», – каже Вільям Бальч, мікробіолог з Scripps Research.

Така техніка має назву просторової коваріації – вона обробляє числа на наборі існуючих даних, щоб передбачити нові дані. Водночас вона використовує не лише середні значення їх точок, але й зв'язки між ними.

Завдяки випробуванням та близькими збігами між реальними та прогнозованими даними, вчені можуть довести ефективність EWAD у передбаченні того, як такі заходи, як вакцини та носіння масок, можуть спричинити продовження розвитку вірусу.

Дослідники також кажуть, що їхні алгоритми ШІ змогли виявити правила еволюції вірусу, які в іншому випадку залишилися б непоміченими, і які можуть виявитися життєво важливими для боротьби з потенційними майбутніми пандеміями.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео