Штучний інтелект, ймовірно, зможе передбачити новий спалах пандемії коронавірусу

Нова програма могла б попередити людство про спалах нової пандемїі COVID.

Вчені розробили програму штучного інтелекту, яка мала б попередити людство про спалах нової пандемїі COVID-19. Про це пише видання Science Alert.

Вона зветься системою раннього виявлення аномалій (EWAD). Їй довіряють вчені, адже при перевірці на фактичних даних про поширення SARS-CoV-2 вона точно передбачила, які нові тривожні варіанти з'являться внаслідок мутацій вірусу.

Для створення програми вчені з Scripps Research і Північно-західного університету в США використовували машинне навчання.

У ньому чималі обсяги навчальних даних аналізували комп'ютери. За допомогою них розроблялися алгоритми, визначалися певні шаблони. Це дозволило зробити прогнози щодо того, як ці шаблони можуть діяти в майбутніх і невідомих сценаріях.

Штучний інтелект отримав інформацію про генетичні послідовності варіантів SARS-CoV-2 у міру поширення інфекції. Також він вивчив інформацію про те, наскільки часто ці варіанти були, і про зареєстровану глобальну смертність від COVID-19.

Після цього програмне забезпечення змогло помітити генетичні зміни в міру адаптації вірусу, що зазвичай проявляється у зростанні рівня зараження та падінні рівня смертності.

«Ми могли спостерігати, як ключові варіанти генів з’являються та стають все більш поширеними, оскільки рівень смертності також змінився, і все це відбувалося за тижні до того, як нові потенційні гени, що містять ці варіанти, були офіційно визначені Всесвітньою організацією охорони здоров'я», – каже Вільям Бальч, мікробіолог з Scripps Research.

Така техніка має назву просторової коваріації – вона обробляє числа на наборі існуючих даних, щоб передбачити нові дані. Водночас вона використовує не лише середні значення їх точок, але й зв'язки між ними.

Завдяки випробуванням та близькими збігами між реальними та прогнозованими даними, вчені можуть довести ефективність EWAD у передбаченні того, як такі заходи, як вакцини та носіння масок, можуть спричинити продовження розвитку вірусу.

Дослідники також кажуть, що їхні алгоритми ШІ змогли виявити правила еволюції вірусу, які в іншому випадку залишилися б непоміченими, і які можуть виявитися життєво важливими для боротьби з потенційними майбутніми пандеміями.

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