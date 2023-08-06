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Володимир Зеленський вручив льотчикам державні нагороди з нагоди Дня Повітряних сил

16:40, 6 серпня 2023
З початку російської агресії державними нагородами відзначені 3198 воїнів ПС ЗСУ.
Володимир Зеленський вручив льотчикам державні нагороди з нагоди Дня Повітряних сил
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Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ та вручив високі державні нагороди, почесні відзнаки й бойові прапори військовим частинам, – повідомляє Офіс Президента.

«Сьогодні ми відзначаємо важливий день для нашої рідної України – професійний день сил, чиє найголовніше завдання – берегти життя людей. І воїни Повітряних сил Збройних Сил України з честю виконують це важливе завдання, досягають потрібних нашій державі потужних результатів і здобувають справжню славу для кожного й кожної з нас, для всієї України», – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що за час повномасштабної війни українські льотчики здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів, воїни Повітряних сил збили понад 3,5 тисяч літаків, гелікоптерів і ракет окупантів та ще понад 2 тисячі ворожих ударних дронів.

За словами Зеленського, з початку російської агресії 42 захисникам українського неба присвоєно звання Героя України, 26 із них – посмертно. Державними нагородами відзначені 3198 воїнів ПС ЗСУ, із них 280 – посмертно.

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