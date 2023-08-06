Коли штрафи за результатами документальної перевірки з 1 серпня можуть скасувати

Тимчасово, на період з 1 серпня до припинення воєнного стану, у разі сплати платником податків протягом 30 к.дн. сум за ППР з дня, наступного за днем їхнього отримання, штрафи скасовуються.

У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області інформують, що відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України Законом України від 30.06.2023 №3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов'язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1 серпня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану на території України, штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого податкового зобов'язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується.

Сума грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні, вважається неузгодженою до моменту повної сплати податкового зобов'язання, визначеного в такому податковому повідомленні-рішенні, але не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання платником податків такого податкового повідомлення-рішення.

Сума податкового зобов'язання, сплаченого у порядку, передбаченому цим підпунктом, не підлягає оскарженню.

Норми ст. 56 та 57 цього Кодексу застосовуються з урахуванням строків, визначених цим підпунктом.

У разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 цього Кодексу, помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 цього Кодексу, та пені.

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