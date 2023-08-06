Заборона виїзду чоловіків за кордон після війни: у МВС відреагували на скандальну пропозицію Вадима Денисенка

Вадим Денисенко запропонував заборонити чоловікам виїжджати за кордон і після війни на три роки.

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Ексрадника очільника МВС Вадим Денисенко запропонував заборонити чоловікам виїзд з країни після війни ще на три роки. Однак в Міністерстві внутрішніх справ України відреагували інакше, зазначивши, що висловлювання пана Денисенка щодо заборони виїзду чоловікам за кордон – особиста думка. В МВС виловлюють прохання не вважати це позицією МВС України. Про це йдеться в Телеграм-каналі відомства.

«На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ», — зазначила речниця МВС України Марʼяна Рева.

У МВС також додали, що Денисенко не є радником глави міністерства.

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