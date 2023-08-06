У МВС пропонують заборонити чоловікам виїжджати за кордон і після війни на три роки

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував заборонити чоловікам виїзд з країни після війни ще на три роки.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував заборонити чоловікам виїзд з країни після війни ще на три роки. Таку думку він висловив на своїй сторінці в Facebook.

«Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще, як мінімум, на 3 роки. Інакше ми просто не збережемося як нація.

P.s окремо хочу наголосити: чи мають бути законні способи виїзду (на лікування, в тому числі ПТСР, для військових, особливо тих, які пройшли бойові дії повинні мати право на відпустку за кордоном, відрядження і т.д)? Звичайно так. І це має бути чітко прописано в законодавстві. Але одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22 – це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню – лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль», – йдеться у повідомленні.

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