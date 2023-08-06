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В МВД предлагают запретить мужчинам выезжать за границу и после войны на три года

13:14, 6 августа 2023
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезд из страны после войны еще на три года.
В МВД предлагают запретить мужчинам выезжать за границу и после войны на три года
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Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезд из страны после войны еще на три года. Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

«Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще как минимум на 3 года. Иначе мы просто не сохранимся как нация.

P.s отдельно хочу отметить: должны ли быть законные способы выезда (на лечение, в том числе ПТСР, для военных, особенно прошедших боевые действия, должны иметь право на отпуск за границей, командировки и т.д)? Конечно да. И это должно быть четко прописано в законодательстве. Но одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 – значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн. человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению – лукавят. Никаких реальных комплексных мер нет и не будет. К сожалению», – говорится в сообщении.

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