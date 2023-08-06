В МВД предлагают запретить мужчинам выезжать за границу и после войны на три года

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезд из страны после войны еще на три года.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезд из страны после войны еще на три года. Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

«Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще как минимум на 3 года. Иначе мы просто не сохранимся как нация.

P.s отдельно хочу отметить: должны ли быть законные способы выезда (на лечение, в том числе ПТСР, для военных, особенно прошедших боевые действия, должны иметь право на отпуск за границей, командировки и т.д)? Конечно да. И это должно быть четко прописано в законодательстве. Но одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 – значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн. человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению – лукавят. Никаких реальных комплексных мер нет и не будет. К сожалению», – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.