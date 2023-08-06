В Украине начнут расти зарплаты – Нацбанк

Нацбанк прогнозирует рост зарплат украинцев на 2023-2025 годы.

В Украине уже в 2023 году ожидается рост заработной платы. К тому же, повышение будет больше, чем прогнозировали ранее. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

В 2023 году номинальная зарплата повысится на 19,6%, а реальная, то есть с учетом уровня инфляции, на 3,9%. В апреле Нацбанк прогнозировал повышение на 3,7%.

Рост зарплаты прогнозируют и в последующие годы. Так, в 2024 году номинальная зарплата вырастет на 16,1%, реальная - на 5,2%, в 2025 году номинальная на 12,8%, реальная - на 5,4%.

Кроме того, в НБУ отметили, что возрастет конкуренция предприятий за квалифицированных специалистов вместе с оживлением экономической активности. Регулятор отметил, что выплаты в бюджетном секторе, в частности, военнослужащим, улучшили финансовое состояние домохозяйств.

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