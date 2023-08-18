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  1. В Україні

Чи зросте мінімальна зарплатня в Україні: прогноз на три роки

09:14, 18 серпня 2023
Мінфін надав рекомендації місцевим органам влади враховувати нові заробітні плати при формуванні бюджетів.
Чи зросте мінімальна зарплатня в Україні: прогноз на три роки

Міністерство фінансів України планує поетапне підвищення рівня мінімальної заробітної плати, яка була заморожена у 2023 році через війну. Про це відомо із заяви Міністерства фінансів до оцінки місцевих бюджетів, яку оприлюднила Сумська ОДА.

Міністерство фінансів надало рекомендації місцевим органам влади враховувати наступні соціальні стандарти при формуванні бюджетів:

Прогнозовані розміри мінімальної заробітної плати:

  • З 1 січня 2024 року - 7 100 грн;
  • З 1 липня 2024 року - 8 000 грн;
  • З 1 січня 2025 року - 8 370 грн;
  • З 1 січня 2026 року - 8 956 грн.

Прогнозовані посадові оклади працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

  • З 1 січня 2024 року - 3 195 грн;
  • З 1 липня 2024 року - 3 600 грн;
  • З 1 січня 2025 року - 3 766 грн;
  • З 1 січня 2026 року - 4 030 грн.

Джерело фото: Сумська ОДА

Мінімальна зарплата в Україні не змінювалися з 1 жовтня 2022 року та становить 6700 гривень. Однак раніше Нацбанк обіцяв, що в Україні почнуть рости зарплати.

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