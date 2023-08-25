Словения присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Украина и Словения имеют общие ценности свободы и демократии, отметил Президент Зеленский.

Словения присоединилась к декларации G7 о поддержке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Twitter.

"Благодарно правительству Словении и лично премьер-министру Роберту Голобу за присоединение к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины", - написал он.

Зеленский отметил, что Украина и Словения имеют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества.

Напомним, что ранее еще три государства Балтии присоединились к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины.

Также Болгария присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.