Как подать заявление о браке онлайн: алгоритм действий

Украинцам рассказали об алгоритме действий по подаче заявление о браке через портал Дія.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило, что граждане могут со своего смартфона подать заявление о браке. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Подать заявление онлайн могут украинцы, достигшие 18 лет, и имеющие электронную подпись.

В ведомстве отмечают, что сделать это можно только парой – жених и невеста. Заявление о браке будет проходить регистрацию и попадет в реестр.

Как это работает?

На портале Дія в рубрике «Семья»:

Нажмите «Подать заявление», авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина.

Заполните заявление: выберите время и место регистрации, тип церемонии и другие дополнительные услуги.

Оплатите услугу.

Подпишите с партнером заявление электронной подписью или Дія.Підпис. Ссылку на заявление партнер получит на почту. После подписания обоими партнерами Дія пришлет заявление в ДРАЦС. Ожидайте уведомления об этом.

Статус заявления проверяйте на портале в разделе Услуги — Заказанные услуги. Также уведомление о результате поступит на почту и в кабинет гражданина в разделе Обратите внимание.

Можно ли жениться онлайн?

К сожалению, нельзя. Для регистрации брака будет необходимо обратиться в отдел ДРАЦС, ведь брак регистрируется при личном присутствии пары.

Кто не сможет получить услугу на портале?

Услугу не могут получить:

граждане других стран;

молодожены без электронной подписи;

граждане младше 16 лет;

однополые пары.

Ранее стало известно, сколько украинцев уже подали заявлений о браке через Дію.

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