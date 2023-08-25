Как подать заявление о браке онлайн: алгоритм действий

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило, что граждане могут со своего смартфона подать заявление о браке. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Подать заявление онлайн могут украинцы, достигшие 18 лет, и имеющие электронную подпись.
В ведомстве отмечают, что сделать это можно только парой – жених и невеста. Заявление о браке будет проходить регистрацию и попадет в реестр.
Как это работает?
На портале Дія в рубрике «Семья»:
Нажмите «Подать заявление», авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина.
Заполните заявление: выберите время и место регистрации, тип церемонии и другие дополнительные услуги.
Оплатите услугу.
Подпишите с партнером заявление электронной подписью или Дія.Підпис. Ссылку на заявление партнер получит на почту. После подписания обоими партнерами Дія пришлет заявление в ДРАЦС. Ожидайте уведомления об этом.
Статус заявления проверяйте на портале в разделе Услуги — Заказанные услуги. Также уведомление о результате поступит на почту и в кабинет гражданина в разделе Обратите внимание.
Можно ли жениться онлайн?
К сожалению, нельзя. Для регистрации брака будет необходимо обратиться в отдел ДРАЦС, ведь брак регистрируется при личном присутствии пары.
Кто не сможет получить услугу на портале?
Услугу не могут получить:
граждане других стран;
молодожены без электронной подписи;
граждане младше 16 лет;
однополые пары.
Ранее стало известно, сколько украинцев уже подали заявлений о браке через Дію.
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