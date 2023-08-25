Высший совет правосудия обратился к КМУ и Минфину по поводу надлежащего финансирования судебной власти

ВСП принял публичное обращение к Кабинету Министров Украины и Министерству финансов Украины.

С целью обеспечения надлежащего финансирования и условий для функционирования судов, органов и учреждений системы правосудия в 2024 году, что является составляющей независимости судей и авторитета правосудия, Высший совет правосудия принял публичное обращение к Кабинету Министров Украины и Министерству финансов Украины.

«Надлежащее финансирование судебной ветви власти является предпосылкой эффективной деятельности всех органов системы правосудия по реализации мер, направленных на обеспечение своевременного и качественного рассмотрения судебных дел и, соответственно, на удовлетворение общественных потребностей и ожиданий.

Финансовое обеспечение судов и судей является неотъемлемой составляющей как независимости отдельного судьи, так и независимости всей судебной власти - отметил в ВСП.

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