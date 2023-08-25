В Краматорске задержали учительницу, которая сливала врагу геолокации подразделений ВСУ под Бахмутом

Она передавала представителям рф данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения украинских защитников.

Фото: СБУ

В Донецкой области задержали вражескую агентку, которая сливала данные о военных ВСУ под Бахмутом, сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что предательницей оказалась учительница одного из лицеев в Краматорске, которая работала на главное управление генштаба вс рф.

Она собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ под Бахмутом, а именно данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения.

Как сообщается, полученные сведения женщина дистанционно передавала в российское гру через «связного» из временно оккупированной части Луганской области.

Им оказался близкий знакомый, который сейчас находится в рядах подконтрольного агрессору «мнс лнр». Именно при его «помощи» российская спецслужба завербовала учительницу.

СБУ сообщает, что развединформация потребовалась оккупантам для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступления ВСУ в регионе.

Информацию женщина передавала через мессенджер в виде фото с привязкой к местности и электронными координатами.

Для конспирации она подписала «связного» женским именем.

Во время обысков у нее изъяли телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Злоумышленнице сообщили о подозрении в госизмене. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

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