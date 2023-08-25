В Краматорске задержали учительницу, которая сливала врагу геолокации подразделений ВСУ под Бахмутом

В Донецкой области задержали вражескую агентку, которая сливала данные о военных ВСУ под Бахмутом, сообщает Служба безопасности Украины.
Отмечается, что предательницей оказалась учительница одного из лицеев в Краматорске, которая работала на главное управление генштаба вс рф.
Она собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ под Бахмутом, а именно данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения.
Как сообщается, полученные сведения женщина дистанционно передавала в российское гру через «связного» из временно оккупированной части Луганской области.
Им оказался близкий знакомый, который сейчас находится в рядах подконтрольного агрессору «мнс лнр». Именно при его «помощи» российская спецслужба завербовала учительницу.
СБУ сообщает, что развединформация потребовалась оккупантам для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступления ВСУ в регионе.
Информацию женщина передавала через мессенджер в виде фото с привязкой к местности и электронными координатами.
Для конспирации она подписала «связного» женским именем.
Во время обысков у нее изъяли телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.
Злоумышленнице сообщили о подозрении в госизмене. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
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