Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Захисників і Захисниць України розділять на п’ять категорій

В Україні з’являться п’ять категорій Захисників і Захисниць.

Парламент схвалив зміни щодо одноразової грошової допомоги військовослужбовцям

На яку одноразову грошову допомогу зможуть розраховувати військові: Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні.

Мобілізовані судді, на відміну від інших військовослужбовців, не можуть відвідати родини за кордоном, - РСУ надала роз’яснення, що їх слід виключити із списків

Рада суддів вважає за доцільне виключити зі списків заборони на перетин кордону тих суддів та державних службовців, які служать у Збройних Силах України.

Кабмін вніс зміни стосовно відрядження державних службовців

Уряд вніс зміни до постанови про суми та склад витрат на відрядження державних службовців.

На 2024 рік ВРП бракує 74 млн грн на надбавки, матеріальну допомогу на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань та премії: ВРП звернулася до Кабміну

Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну, зазначивши зокрема, що Мінфіну слід збільшити обсяг видатків на ВРП, якій у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань.

  1. В Україні

У Краматорську затримали вчительку, яка зливала ворогу геолокації підрозділів ЗСУ під Бахмутом

13:51, 25 серпня 2023
Вона передавала представкам рф дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння українських захисників.
У Краматорську затримали вчительку, яка зливала ворогу геолокації підрозділів ЗСУ під Бахмутом
Фото: СБУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Донеччині затримали зрадницю, яка працювала на ворога і зливала дані про військових ЗСУ під Бахмутом, повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що ворожою агенткою виявилася вчителька одного з ліцеїв у Краматорську, яка працювала на головне управління генштабу зс рф.

Вона збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ під Бахмутом, а саме дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння.

Як повідомляється, отримані відомості жінка дистанційно передавала до російського гру через «зв’язкового» з тимчасово окупованої частини Луганської області.

Ним виявився іі близький знайомий, який наразі перебуває у лавах підконтрольного агресору «мнс лнр». Саме за його «допомоги» російська спецслужба здійснила вербування вчительки.

СБУ повідомляє, що розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу ЗСУ в регіоні.

Відомості вона передавала через месенджер у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та електронними координатами.

Для конспірації вона підписала «зв’язкового» жіночим ім’ям.

Під час обшуків у жінки вилучили телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Зловмисниці повідомили про підозру у держзраді. Суд обрав для неї запобіжний захід у виді тримання під вартою. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді