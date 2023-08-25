У Краматорську затримали вчительку, яка зливала ворогу геолокації підрозділів ЗСУ під Бахмутом

Вона передавала представкам рф дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння українських захисників.

Фото: СБУ

На Донеччині затримали зрадницю, яка працювала на ворога і зливала дані про військових ЗСУ під Бахмутом, повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що ворожою агенткою виявилася вчителька одного з ліцеїв у Краматорську, яка працювала на головне управління генштабу зс рф.

Вона збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ під Бахмутом, а саме дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння.

Як повідомляється, отримані відомості жінка дистанційно передавала до російського гру через «зв’язкового» з тимчасово окупованої частини Луганської області.

Ним виявився іі близький знайомий, який наразі перебуває у лавах підконтрольного агресору «мнс лнр». Саме за його «допомоги» російська спецслужба здійснила вербування вчительки.

СБУ повідомляє, що розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу ЗСУ в регіоні.

Відомості вона передавала через месенджер у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та електронними координатами.

Для конспірації вона підписала «зв’язкового» жіночим ім’ям.

Під час обшуків у жінки вилучили телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Зловмисниці повідомили про підозру у держзраді. Суд обрав для неї запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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