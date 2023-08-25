Модерація, конфіденційність та прозорість: у Євросоюзі набув чинності закон, який посилює контроль за ІТ-гігантами

Новий закон надає чіткі орієнтири щодо модерації контенту, збереження конфіденційності та підвищення прозорості для користувачів.

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В Європейському Союзі набув чинності Акт про цифрові послуги (DSA), який надає чіткі орієнтири щодо модерації контенту, збереження конфіденційності та підвищення прозорості для користувачів. Про це повідомляє Reuters.

Нові зобов'язання в ЄС, які накладаються на IT-гігантів включають запобігання поширенню шкідливого контенту, заборону або обмеження певних методів таргетування на користувачів, а також обмін деякими внутрішніми даними з регуляторами та пов'язаними з ними спеціалістами з наукових галузей.

Наразі правила стосуються лише 19 найбільших онлайн-платформ, які мають понад 45 млн користувачів у ЄС. Однак з середини лютого вони поширюватимуться на різноманітні онлайн-платформи, незалежно від їхнього розміру.

За порушення DSA будь-яка компанія може отримати штраф у розмірі до 6% від свого глобального обороту, а повторні порушення можуть призвести до заборони діяльності в Європі.

Дві з компаній, які включили в списку дострокового регулювання – гігант електронної комерції Amazon та німецький ритейлер одягу Zalando – наразі оскаржують в суді своє включення до списку.

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