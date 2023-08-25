Модерация, конфиденциальность и прозрачность: в Евросоюзе вступил в силу закон, усиливающий контроль за ИТ-гигантами

Новый закон предоставляет четкие ориентиры по модерации контента, сохранению конфиденциальности и повышению прозрачности для пользователей.

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В Европейском Союзе вступил в силу Акт о цифровых услугах (DSA), который предоставляет четкие ориентиры по модерации контента, сохранению конфиденциальности и повышению прозрачности для пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Новые обязательства в ЕС, налагаемые на IT-гигантов, включают предотвращение распространения вредоносного контента, запрет или ограничение определенных методов таргетирования на пользователей, а также обмен некоторыми внутренними данными с регуляторами и связанными с ними специалистами по научным отраслям.

В настоящее время правила касаются только 19 крупнейших онлайн-платформ, имеющих более 45 млн пользователей в ЕС. Однако с середины февраля они будут распространяться на различные онлайн-платформы, независимо от их размера.

За нарушение DSA любая компания может получить штраф в размере до 6% своего глобального оборота, а повторные нарушения могут привести к запрету деятельности в Европе.

Две из компаний, которые включили в список досрочного регулирования – гигант электронной коммерции Amazon и немецкий ритейлер одежды Zalando – оспаривают в суде свое включение в список.

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