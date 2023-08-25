Вища рада правосуддя звернулася до КМУ та Мінфіну щодо належного фінансування судової влади

ВРП ухвалила публічне звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.

З метою забезпечення належного фінансування та умов для функціонування судів, органів та установ системи правосуддя у 2024 році, що є складовою незалежності суддів та авторитету правосуддя, Вища рада правосуддя ухвалила публічне звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.

«Належне фінансування судової гілки влади є передумовою ефективної діяльності всіх органів системи правосуддя щодо реалізації заходів, спрямованих на забезпечення своєчасного та якісного розгляду судових справ і, відповідно, на задоволення суспільних потреб та очікувань.

Фінансове забезпечення судів і суддів є невід’ємною складовою як незалежності окремого судді, так і незалежності усієї судової влади», - зазначили у ВРП.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.