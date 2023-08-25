Як подати заяву про одруження онлайн: алгоритм дій

Українцям розповіли про алгоритм дій щодо подачі заяву про одруження через портал Дія.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, що громадяни можуть зі свого смартфону подати заяву про одруження. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Подати заяву онлайн можуть українці, які досягли 18 років, та мають електронний підпис.

У відомстві зазначають, що зробити це можна тільки парою – наречений та наречена. Заява про шлюб проходитиме реєстрацію і потрапить до реєстру.

Як це працює?

На порталі ДІЯ у рубриці «Сімʼя»:

Натисніть Подати заяву, авторизуйтесь або зареєструйтесь у кабінеті громадянина.

Заповніть заяву: оберіть час та місце реєстрації, тип церемонії та інші додаткові послуги.

Оплатіть послугу.

Підпишіть з партнером заяву електронним підписом або Дія.Підписом. Посилання на заяву партнер отримає на пошту. Після підписання обома партнерами Дія надішле заяву до ДРАЦС. Очікуйте сповіщення про це.

Статус заяви перевіряйте на порталі в розділі Послуги — Замовлені послуги. Також сповіщення про результат надійде на пошту та в кабінет громадянина в розділ Зверніть увагу.

Чи можна одружитись онлайн?

На жаль, не можна. Для реєстрації шлюбу буде необхідно звернутись до відділу ДРАЦС, адже шлюб реєструється за особистої присутності наречених.

Хто не зможе отримати послугу на порталі?

Послугу не можуть отримати:

громадяни інших країн;

молодята без електронного підпису;

громадяни до 16 років;

одностатеві пари.

Раніше стало відомо, скільки українців вже подали заяв про шлюб через Дію.

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