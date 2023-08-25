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Вища рада правосуддя просить Кабмін врахувати кошти на відрядження членів ВРП та оплату членських внесків для участі в різних організаціях

Надання Вищій раді правосуддя статусу спостерігача в Європейській мережі рад правосуддя передбачає закордонні відрядження та оплату членських внесків, але Мінфін не передбачив на це гроші.

На 2024 рік ВРП бракує 74 млн грн на надбавки, матеріальну допомогу на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань та премії: ВРП звернулася до Кабміну

Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну, зазначивши зокрема, що Мінфіну слід збільшити обсяг видатків на ВРП, якій у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Мобілізовані судді, на відміну від інших військовослужбовців, не можуть відвідати родини за кордоном, - РСУ надала роз’яснення, що їх слід виключити із списків

Рада суддів вважає за доцільне виключити зі списків заборони на перетин кордону тих суддів та державних службовців, які служать у Збройних Силах України.

У Кабміну буде півроку на подання до Ради законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності

Новий закон про правотворчу діяльність зобов’язує Кабмін протягом шести місяців подати до Верховної Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності.

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  1. В Україні

Як подати заяву про одруження онлайн: алгоритм дій

11:59, 25 серпня 2023
Українцям розповіли про алгоритм дій щодо подачі заяву про одруження через портал Дія.
Як подати заяву про одруження онлайн: алгоритм дій
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, що громадяни можуть зі свого смартфону подати заяву про одруження. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Подати заяву онлайн можуть українці, які досягли 18 років, та мають електронний підпис.

У відомстві зазначають, що зробити це можна тільки парою – наречений та наречена. Заява про шлюб проходитиме реєстрацію і потрапить до реєстру.

Як це працює?

На порталі ДІЯ у рубриці «Сімʼя»:

Натисніть Подати заяву, авторизуйтесь або зареєструйтесь у кабінеті громадянина.

Заповніть заяву: оберіть час та місце реєстрації, тип церемонії та інші додаткові послуги.

Оплатіть послугу.

Підпишіть з партнером заяву електронним підписом або Дія.Підписом. Посилання на заяву партнер отримає на пошту. Після підписання обома партнерами Дія надішле заяву до ДРАЦС. Очікуйте сповіщення про це.

Статус заяви перевіряйте на порталі в розділі Послуги — Замовлені послуги. Також сповіщення про результат надійде на пошту та в кабінет громадянина в розділ Зверніть увагу.

Чи можна одружитись онлайн?

На жаль, не можна. Для реєстрації шлюбу буде необхідно звернутись до відділу ДРАЦС, адже шлюб реєструється за особистої присутності наречених.

Хто не зможе отримати послугу на порталі?

Послугу не можуть отримати:

громадяни інших країн;

молодята без електронного підпису;

громадяни до 16 років;

одностатеві пари.

Раніше стало відомо, скільки українців вже подали заяв про шлюб через Дію.

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