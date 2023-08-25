25 августа: какой сегодня праздник и главные события

25 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день нарцисса та день рождения операционной системы Linux.

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В пятницу, 25 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

25 августа в Украине и мире празднуют день рождения операционной системы Linux. Это символ всего программного обеспечения с открытым кодом. Любопытно, что все началось со студенческого проекта. Студент Хельсинского университета Линус Торвальдс работал на компьютере, где была установлена Unix-подобная операционная система SunOS. Он хотел иметь такую же систему и на своем домашнем компьютере. Но такой ОС еще не было. Поэтому будущий гений кибернетики начал искать пути ее создания. Вдохновившись книгой Эндрю Танненбаума, Линус начал работать.

В его планах не было выводить свое творение на мировую сцену, он воспринимал все больше как хобби. 25 августа 1991 года он закончил свою работу, а название придумал, соединив свое имя с Unix. Он думал, что в будущем сменит ее на Freax, но Линукс очень быстро стал популярным.

Также 25 августа Всемирный день нарцисса. Выпадает на четвертую пятницу августа. Это событие посвящено не этим прекрасным цветам, а борьбе с раком. Уже многие годы нарциссы считаются символом этой тяжелой болезни. Нарцисс на языке цветов считается символом надежды. Поэтому он лучше отражает усилия людей, которые ищут лекарства от рака.

А также 25 августа празднуют День примирительного поцелуя. Учредила этот интересный праздник американка Жаклин Милгейт, которая считает, что поцелуй является отличным вариантом примирения, окончания ссоры и налаживания отношений. Поцелуи способны продлить жизнь, укрепить иммунную систему и помочь сжечь калории. Впервые о поцелуях упомянули в древних писаниях, датированных 1500 годом до нашей эры.

25 августа — день рождения жестянки. Хотя, с одной стороны, может показаться, что это несерьезная дата, но благодаря настоящему изобретению человечество получило возможность длительного хранения продукции. В жестянках можно хранить овощи, фрукты, рыбные и мясные продукты. Достаточно просто открыть консервную банку, выложить готовый продукт на сковородку, затем подогреть.

Какой сегодня церковный праздник

25 августа в церковном календаре — день памяти мучеников Фотия и Аникиты. Аникита был военным сановником, разоблачившим императора Диоклетиана, когда тот установил на главной площади города орудие смертной казни, чтобы им пугать христиан. Диоклетиан приказал схватить Аникиту и мучить его, а затем бросил в жертву диким зверям. Но лев начал ласкаться к мученику.

Календарь важных событий за 25 августа:

1609 год — Галилео Галилей демонстрирует венецианскому совету дожей новое устройство — телескоп;

1621 год — в лагерь под Хотином на помощь королю Владиславу против османов прибывает 45 000 казаков с Яцком Бородавкой;

1718 год — французы основывают в Северной Америке Новый Орлеан;

1793 год — революционные французские войска берут Марсель;

1825 год — Уругвай провозглашает независимость от Бразильской империи;

1830 год — в Брюсселе начинается восстание против голландцев;

1912 год — в Республике Китай основывают партию Гоминдан ("партия народного государства");

1915 год — немецкие войска берут Брест-Литовск;

1918 год — выходит в свет первый номер редактируемой Янкой Купалой газеты "Колокол" (Колокол);

1919 год — во время наступления на Киев Армия УНР увольняет Фастов;

1929 год — вылетевший из Токио дирижабль "Граф Цепеллин" прибывает в Сан-Франциско;

1933 год — договоренность между правительством Третьего Рейха и еврейской администрацией в Палестине, позволявшей немецким евреям переехать в Палестину и другие страны;

1991 год – во время войны Хорватии за независимость начинается битва за Вуковар.

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