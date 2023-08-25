Heineken окончательно уходит из российского рынка, продав бизнес всего за 1 евро

Условия сделки не предусматривают опцию на обратный выкуп активов.

Нидерландская пивоваренная компания Heineken окончательно покидает российский рынок. Об этом сообщает Reuters.

Согласно официальному сообщению, ее российские активы проданы местной бизнес-группе «Арнест» за символическую сумму в 1 евро.

По итогам транзакции Heineken, владевшей в россии семью пивоваренными заводами, терпит убытки в размере около 300 млн евро. Условия сделки не предусматривают опцию на обратный выкуп активов.

Сообщается, что на бывших заводах нидерландского концерна в России в течение полугода прекратят производство пива под брендом Amstel. Однако «Арнест» на три года сохранит лицензии для ряда региональных брендов, «необходимых для непрерывности бизнеса и одобрения соглашения».

Представители Heineken отметили, что они не планируют оказывать поддержку этим брендам, а также не будут получать какие-либо доходы, роялти или дивиденды от деятельности в россии.

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