Власника стіків для IQOS Philip Morris International внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Philip Morris International та Japan Tobacco International НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни.

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НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу Philip Morris International та Japan Tobacco International.

Як пояснили у Агентстві, компанії продовжують вести бізнес в рф та підтримувати економіку країни-агресорки сплатою значних податків до її бюджету.

Philip Morris International — американська глобальна сигаретна і тютюнова компанія, яка продає свою продукцію в понад 180 країнах світу, найвідоміші марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS).

У росії Philip Morris International представлена двома афілійованими компаніями: фабриками АТ «Филип Моррис Ижора» в Ленінградській області та філією АТ «Филип Моррис Ижора» «Филип Моррис Ижора Кубань» у Краснодарі, а також організацією ТОВ «Филип Моррис Сейлз енд Маркетинг» з філіями приблизно в 100 містах країни.

У НАЗК зазначають, що частка ринку торгових марок «Філіп Морріс Інтернешнл» в росії склала 30,1% у 2019 році, а компанія є одним з найбільших платників податків до російського бюджету, за рахунок якого потім утримується й російська армія.

«Наразі сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International в рф перевищує 2 млрд доларів США. Маючи впевненість в економічному потенціалі росії, компанія реалізує масштабну довгострокову інвестиційну програму. З 2017 року в локалізацію виробництва інноваційного продукту – тютюнових стіків для IQOS на території фабрики в Ленінградській області вже інвестовано понад 14 млрд руб. А загальний обсяг інвестицій у фабрику, яку було відкрито в Ленінградській області на початку 2000 року, перевищує 1,1 млрд дол. США», - сказано у повідомленні.

Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну зросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистий прибуток до 48,2 млрд руб., що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, податку на прибуток до бюджету агресора було сплачено на суму понад 136 млн дол. США.

Також в НАЗК зазначили, що ще на початку повномасштабної війни Philip Morris заявив про намір продати свій російський бізнес, щоби зберегти свою репутацію.

«Однак усі «спроби» продати російський бізнес начебто не мали успіху, і корпорація досі лишається одним з найбільших платників податків до російського бюджету», - наголошують у Агентстві.

Друга компанія, Japan Tobacco International (JTI), розповідають у НАЗК, є безсумнівним лідером тютюнового ринку в росії (частка ринку близько 34,9%).

Вона є однією з найбільших FMCG-компаній у країні за обсягом продажів. До портфеля компанії на російському ринку входять міжнародні бренди Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie і російські марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка» та інші.

Компанія є одним із найбільших виробників продуктів зі зниженим ризиком (пристрій для нагрівання тютюну Ploom та електронний випарник капсульного типу Logic Compact).

«JTI – найбільший інвестор і провідний платник податків у російській тютюновій індустрії. За останні 20 років інвестиції JTI в економіку рф перевищили $4,6 мільярда. Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету рф. Сама компанія ж відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько 2 млрд дол. США у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік», - сказано у повідомленні.

У НАЗК зазначили, що хоч представники JTI заявляли, що JT Group призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у росії, але компанія все ще продовжує виробляти та поширювати продукцію в рф.

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