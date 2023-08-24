Владельца стиков для IQOS Philip Morris International внесли в перечень международных спонсоров войны

Philip Morris International и Japan Tobacco International НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны.

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НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны две ведущие табачные компании мира Philip Morris International и Japan Tobacco International.

Как пояснили в Агентстве, компании продолжают вести бизнес в рф и поддерживать экономику страны-агрессоры уплатой значительных налогов в ее бюджет.

Philip Morris International — американская глобальная сигаретная и табачная компания, которая продает свою продукцию в более чем 180 странах мира, самые известные марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагрева табака IQOS).

В россии Philip Morris International представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками АО «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и филиалом АО «Филип Моррис Ижора» «Филип Моррис Ижора Кубань» в Краснодаре, а также организацией ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг» примерно в 100 городах страны.

В НАПК отмечают, что доля рынка торговых марок «Филипп Моррис Интернешнл» в россии составила 30,1% в 2019 году, а компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, за счет которого затем удерживается и российская армия.

«Сейчас совокупный объем инвестиций Philip Morris International в рф превышает 2 млрд долларов США. Имея уверенность в экономическом потенциале россии, компания реализует масштабную долгосрочную инвестиционную программу. С 2017 года в локализацию производства инновационного продукта – табачных сток для IQOS на территории фабрики в Ленинградской области уже инвестировано более 14 млрд руб. А общий объем инвестиций в фабрику, которая была открыта в Ленинградской области в начале 2000 года, превышает 1,1 млрд дол. США», - говорится в сообщении.

Согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в первый год полномасштабного вторжения рф в Украину выросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистая прибыль до 48,2 млрд руб., что на 45% больше, чем в 2021 году. Соответственно, налог на прибыль в бюджет агрессора был уплачен на сумму более 136 млн дол. США.

Также в НАПК отметили, что еще в начале полномасштабной войны Philip Morris заявил о намерении продать свой российский бизнес, чтобы сохранить свою репутацию.

«Однако все попытки продать российский бизнес вроде бы не имели успеха, и корпорация до сих пор остается одним из крупнейших плательщиков налога в российский бюджет», - отмечают в Агентстве.

Вторая компания, Japan Tobacco International (JTI), рассказывают в НАПК, является несомненным лидером табачного рынка в россии (доля рынка около 34,9%).

Она является одной из самых больших FMCG-компаний в стране по объему продаж. В портфель компании на российском рынке входят международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка» и другие.

Компания является одним из крупнейших производителей продуктов с пониженным риском (прибор для нагрева табака Ploom и электронный испаритель капсульного типа Logic Compact).

«JTI – крупнейший инвестор и ведущий налогоплательщик в российской табачной индустрии. За последние 20 лет инвестиции JTI в экономику рф превысили $4,6 миллиарда. Налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета рф. Сама компания же откровенно заявляла о том, что российский рынок генерировал около 2 млрд дол. США в 2022 году для JT группы, или примерно 11% ее консолидированного дохода за 2022 год», - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что хотя представители JTI заявляли, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в россии, но компания все еще продолжает производить и распространять продукцию в рф.

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