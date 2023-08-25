В Черкасской области чиновник насчитывал себе премии более 300% к должностному окладу: как его наказали

Чиновник подписывал служебные записки по установлению себе поощрительных выплат.

Фото: focus.ua

Начальник управления одного из департаментов Черкасского городского совета привлечен к административной ответственности за совершение действий в условиях конфликта интересов – он начислял себе премии.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, должностное лицо на протяжении 2021 - 2023 годов определяло себе премию в размере более 300% к должностному окладу, подписывая служебные записки по установлению поощрительных выплат, не сообщая о совершении действий в условиях реального конфликта интересов.

Сосновский районный суд Черкассы признал лицо виновным в совершении ряда коррупционных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП, и наложил административное взыскание в виде штрафа.

Ранее мы писали, что сообщено о подозрении работникам Службы автодорог, которые езаконно выплатили премии на 923 000 грн.

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