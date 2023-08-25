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На Черкащині чиновник нараховував собі премії понад 300 % до посадового окладу: як його покарали

15:35, 25 серпня 2023
Посадовець підписував службові записки щодо встановлення собі заохочувальних виплат.
На Черкащині чиновник нараховував собі премії понад 300 % до посадового окладу: як його покарали
Фото: focus.ua
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Начальника управління одного з департаментів Черкаської міської ради притягнули до адміністративної відповідальності за вчинення дій в умовах конфлікту інтересів – він нараховував собі премії.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, посадовець упродовж 2021 - 2023 років визначав собі премію у розмірі понад 300% до посадового окладу, підписуючи службові записки щодо встановлення заохочувальних виплат, не повідомляючи про вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів.

Соснівський районний суд м. Черкаси визнав особу винною у вчиненні ряду корупційних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП, та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Раніше ми писали, що повідомлено про підозру працівникам Служби автодоріг, які незаконно виплатили премій на 923 000 грн.

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