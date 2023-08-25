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Захисників і Захисниць України розділять на п’ять категорій

В Україні з’являться п’ять категорій Захисників і Захисниць.

Парламент схвалив зміни щодо одноразової грошової допомоги військовослужбовцям

На яку одноразову грошову допомогу зможуть розраховувати військові: Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні.

Мобілізовані судді, на відміну від інших військовослужбовців, не можуть відвідати родини за кордоном, - РСУ надала роз’яснення, що їх слід виключити із списків

Рада суддів вважає за доцільне виключити зі списків заборони на перетин кордону тих суддів та державних службовців, які служать у Збройних Силах України.

Кабмін вніс зміни стосовно відрядження державних службовців

Уряд вніс зміни до постанови про суми та склад витрат на відрядження державних службовців.

На 2024 рік ВРП бракує 74 млн грн на надбавки, матеріальну допомогу на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань та премії: ВРП звернулася до Кабміну

Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну, зазначивши зокрема, що Мінфіну слід збільшити обсяг видатків на ВРП, якій у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань.

  1. В Україні

Зміни до статті Цивільного кодексу України та статті Закону України «Про нотаріат» – правовий аналіз

18:55, 25 серпня 2023
Правовий аналіз змін до статті 1221 Цивільного кодексу України та статті 13-1 Закону України «Про нотаріат».
Зміни до статті Цивільного кодексу України та статті Закону України «Про нотаріат» – правовий аналіз
Зображення: freepik.com
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У Нотаріальній палата України підготували правовий аналіз змін до статті 1221 Цивільного кодексу України та статті 13-1 Закону України «Про нотаріат».

Комісією Нотаріальної палати України з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності підготовлено Правовий аналіз змін до статті 1221 Цивільного кодексу України та статті 13-1 Закону України «Про нотаріат», внесених Законом України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України» від 23.02.2023 року № 2923-IX.

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