Зміни до статті Цивільного кодексу України та статті Закону України «Про нотаріат» – правовий аналіз

Правовий аналіз змін до статті 1221 Цивільного кодексу України та статті 13-1 Закону України «Про нотаріат».

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У Нотаріальній палата України підготували правовий аналіз змін до статті 1221 Цивільного кодексу України та статті 13-1 Закону України «Про нотаріат».

Комісією Нотаріальної палати України з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності підготовлено Правовий аналіз змін до статті 1221 Цивільного кодексу України та статті 13-1 Закону України «Про нотаріат», внесених Законом України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України» від 23.02.2023 року № 2923-IX.

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