Изменения в статью Гражданского кодекса Украины и статьи Закона Украины «О нотариате» – правовой анализ

Правовой анализ изменений в статью 1221 Гражданского кодекса Украины и статью 13-1 Закона Украины «О нотариате».

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В Нотариальной палате Украины подготовили правовой анализ изменений в статью 1221 Гражданского кодекса Украины и статью 13-1 Закона Украины «О нотариате».

Комиссией Нотариальной палаты Украины по аналитически-методическому обеспечению нотариальной деятельности подготовлен Правовой анализ изменений в статью 1221 Гражданского кодекса Украины и статью 13-1 Закона Украины «О нотариате», внесенных Законом Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины» от 23.02.2023 № 2923-IX.

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