Минагрополитики отрицает вину первого заместителя министра Тараса Высоцкого в злоупотреблениях при закупке продуктов

Министерство считает, что НАБУ ошиблось в расчетах и следствие должно исправить ошибку.

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Министерство аграрной политики и продовольствия отрицает обвинения, выдвинутые НАБУ и САП первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия Тарасу Высоцкому в злоупотреблениях при закупке гуманитарной помощи в марте-апреле 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось, 24 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили злоупотребление на сумму 62,5 млн грн при закупке продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения.

Тарасу Высоцкому было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия.

По мнению следствия, Высоцкий согласовал в марте-апреле 2022 года для областных военных администраций счета на закупку у ООО «Олимп» и ООО «ВинсайдЛайт» макаронных изделий из твердых сортов пшеницы импортных производств по завышенным ценам, чем был нанесен ущерб3 млн. в размере грн. Следствие отмечает, что стоимость макаронных изделий по состоянию на март-май 2022 варьировалась в пределах 33,65-36,89 грн/кг.

«Следствие не учитывает, что Государственная служба статистики Украины за период марта-мая 2022 года предоставляет цены по макаронам из твердых сортов пшеницы за 500 г, а осуществлялась закупка 1 кг, поэтому цена составляла более 72 грн за кг, что исключает убытки», - отметили в Минагрополитики и добавили, что указанная арифметическая ошибка должна быть учтена и исправлена следствием.

В министерстве считают, что следствие также должно учесть условия работы Минагрополитики во время военного положения, наличие публичного договора на поставку продтоваров и его условия, которые не определялись Высоцким. Кроме того, министерство не является стороной договора, все договоры согласовывались с ОВ. Высоцкий обращал внимание представителей ОВА на заключение сделок по максимально более низким ценам.

«Следствием не учитывается – неготовность отдельных продавцов отдельных продавцов, которые якобы готовы были продавать по более низким ценам, осуществить доставку товаров в установленные два дня (например, «Сильпо» устанавливало срок до 45 дней). Кроме того, такие продавцы, в том числе отечественные производители, требовали 100% предоплаты, тогда как предполагалось внесение 30% аванса, а выплата остальной суммы – после фактической поставки. Кроме того, не все продавцы брали на себя расходы по транспортировке (это также подтверждается перепиской в мессенджерах, которые есть в НАБУ)», — отметили в Минагрополитики.

Ведомство отметило повсеместное содействие Высоцкому ведению следствия, а также сообщило о проведении внутреннего служебного расследования, установившее отсутствие коррупционных противоправных действий.

«Отдельно считаем необходимым отметить, что именно оперативность, быстрота принятия решений, а также жесткий контроль процедур, в частности цен, позволил в первые месяцы войны максимально оперативно обеспечить внутренне перемещенных лиц, местных жителей, военных, ТРО продуктами питания. Это было сделано вовремя, эффективно, без каких-либо сбоев в снабжении», - резюмировали в Минагрополитики.

Добавим, что НАБУ и САП подозревают также экс-замминистра экономики Александра Грибана.

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