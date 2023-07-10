Незаконно виплатили премій на 923 000 грн: повідомлено про підозру працівникам Служби автодоріг

Співробітниці підробляли офіційні документи, на підставі яких працівникам Служби автомобільних доріг у Закарпатській області безпідставно виплачували грошові премії.

Фото: zak.gp.gov.ua

Трьом службовим особам Служби автомобільних доріг у Закарпатській області повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Про це інформує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

«За даними слідства, співробітниці підробляли офіційні документи, на підставі яких працівникам Служби автомобільних доріг у Закарпатській області безпідставно виплачували грошові премії. Вони ігнорували те, що умови колективного договору не передбачали виплати вказаної ними категорії матеріальної допомоги.

Протиправну діяльність вели протягом 2020-2021 років. За цей період розмір зайво виплачених коштів через дії усіх підозрюваних склав 923 тис. грн (з урахуванням ЄСВ)», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що двом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи, готується клопотання щодо їх відсторонення від посад.

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