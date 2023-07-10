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Незаконно выплатили премии на 923 000 грн: сообщено о подозрении работникам Службы автодорог

23:32, 10 июля 2023
Сотрудницы подделывали официальные документы, на основании которых работникам Службы автомобильных дорог в Закарпатской области безосновательно выплачивали денежные премии.
Незаконно выплатили премии на 923 000 грн: сообщено о подозрении работникам Службы автодорог
Фото: zak.gp.gov.ua
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Трем должностным лицам Службы автомобильных дорог в Закарпатской области сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, а также служебный подлог (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

«По данным следствия, сотрудницы подделывали официальные документы, на основании которых работникам Службы автомобильных дорог в Закарпатской области безосновательно выплачивали денежные премии. Они игнорировали, что условия коллективного договора не предусматривали выплаты указанной ими категории материальной помощи.

Противоправную деятельность вели в течение 2020-2021 годов. За этот период размер излишне выплаченных средств из-за действий всех подозреваемых составил 923 тыс. грн (с учетом ЕСВ)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что двум подозреваемым уже избраны меры пресечения, готовится ходатайство об их отстранении от должностей.

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