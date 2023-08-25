Heineken остаточно йде з російського ринку, продавши бізнес лише за 1 євро

Умови угоди не передбачають опції на зворотний викуп активів.

Нідерландська пивоварна компанія Heineken остаточно покидає російський ринок. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з офіційним повідомленням, її російські активи продані місцевій бізнес-групі «Арнест» за символічну суму в 1 євро.

За підсумками транзакції Heineken, що володіла в рф сімома пивоварними заводами, зазнає збитків у розмірі близько 300 млн євро. Умови угоди не передбачають опції на зворотний викуп активів.

Повідомляється, що на колишніх заводах нідерландського концерну в рф протягом пів року припинять виробництво пива під брендом Amstel. Однак «Арнест» на три роки збереже ліцензії для низки регіональних брендів, які «необхідні для безперервності бізнесу та схвалення угоди».

Представники Heineken зазначили, що вони не планують надавати підтримку цим брендам, а також не будуть отримувати будь-які доходи, роялті або дивіденди від діяльності в росії.

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