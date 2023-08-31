Как ограничить приложениям доступ к Google-аккаунту: объяснение

Приложения, которые имеют доступ к аккаунту Google, несут непосредственную угрозу конфиденциальной информации пользователей.

Источник фото: dev.ua

Многие программы при установке на устройство запрашивают у пользователя доступ к его аккаунту Google или к определенным данным из него – например, к контактам, календарю, фото и т.д., если им нужно это для работы. Но стоит помнить, что это может привести к рискам «слива» конфиденциальной информации, – сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Проверить, какие приложения и сайты имеют доступ к учетной записи Google, можно выполнив следующие шаги:

Зайдите в «Моя учетная запись».

Перейдите в раздел «Безопасность».

Выберите «Вход на другие сайты».

Выберите опцию «Вход через Google».

В случае необходимости вы можете выбрать приложение или сайт из списка и выбрать «Запретить доступ».

Важно иметь в виду, что некоторые приложения могут продолжать сохранять ранее предоставленную информацию, даже после этого.

Вот несколько советов, которые помогут защитить свою информацию:

Предоставляйте доступ к учетной записи Google только тогда, когда вы уверены в надежности и безопасности приложения или сайта, который это запрашивает. В случае сомнений откажитесь от предоставления доступа.

Перед установкой программы проверьте отзывы и сведения о ней, особенно относительно доступа к вашим данным.

Воздержитесь от установки российских приложений и не предоставляйте им никаких разрешений.

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