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Давид Арахамия: Верховная Рада демонстрирует поразительную эффективность, хотя на ее долю выпало много сложных испытаний

По словам Давида Арахамии, нынешняя Верховная Рада эффективнее предыдущей с точки зрения качества, хотя сначала депутаты фактически разбирались, как и что работает, и активно вовлекает в работу над законопроектами некоммерческие общественные организации и журналистов.

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  1. В Украине

Как ограничить приложениям доступ к Google-аккаунту: объяснение

17:57, 31 августа 2023
Приложения, которые имеют доступ к аккаунту Google, несут непосредственную угрозу конфиденциальной информации пользователей.
Как ограничить приложениям доступ к Google-аккаунту: объяснение
Источник фото: dev.ua
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Многие программы при установке на устройство запрашивают у пользователя доступ к его аккаунту Google или к определенным данным из него – например, к контактам, календарю, фото и т.д., если им нужно это для работы. Но стоит помнить, что это может привести к рискам «слива» конфиденциальной информации, – сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Проверить, какие приложения и сайты имеют доступ к учетной записи Google, можно выполнив следующие шаги:

  • Зайдите в «Моя учетная запись».
  • Перейдите в раздел «Безопасность».
  • Выберите «Вход на другие сайты».
  • Выберите опцию «Вход через Google».
  • В случае необходимости вы можете выбрать приложение или сайт из списка и выбрать «Запретить доступ».

Важно иметь в виду, что некоторые приложения могут продолжать сохранять ранее предоставленную информацию, даже после этого.

Вот несколько советов, которые помогут защитить свою информацию:

  • Предоставляйте доступ к учетной записи Google только тогда, когда вы уверены в надежности и безопасности приложения или сайта, который это запрашивает. В случае сомнений откажитесь от предоставления доступа.
  • Перед установкой программы проверьте отзывы и сведения о ней, особенно относительно доступа к вашим данным.
  • Воздержитесь от установки российских приложений и не предоставляйте им никаких разрешений.

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