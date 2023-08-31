У тимчасово окупованому Маріуполі підлітки зірвали прапор рф під базою росіян

Спецслужби рф розшукують підлітків, які зняли російський прапор в тимчасово окупованому Маріуполі.

Джерело фото: Маріупольська міська рада

У тимчасово окупованому Маріуполі підлітки зняли російський прапор, за що їх тепер розшукують спецслужби рф, – повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що прапор росії висів поряд з базою окупантів.

«Тепер маріупольців шукають російські спецслужби. Загарбники розмістили їхні фото у багатьох пропагандистських каналах і просять місцевих повідомити «про їхнє місцеперебування», - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.