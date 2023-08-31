У тимчасово окупованому Маріуполі підлітки зірвали прапор рф під базою росіян

У тимчасово окупованому Маріуполі підлітки зняли російський прапор, за що їх тепер розшукують спецслужби рф, – повідомляє Маріупольська міська рада.
Зазначається, що прапор росії висів поряд з базою окупантів.
«Тепер маріупольців шукають російські спецслужби. Загарбники розмістили їхні фото у багатьох пропагандистських каналах і просять місцевих повідомити «про їхнє місцеперебування», - йдеться у повідомленні.
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