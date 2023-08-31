Переворот у Нігері: військова хунта вимагає повного виведення армії Франції з країни

Хунта вимагає виведення французьких військ із країни до 3 вересня.

Фото: AFP

В Нігері військова хунта звернулась до Франції з вимогою вивести з країни свій контингент до 3 вересня. Про це пише Sky News Arabia.

З таким закликом виступила "Національна рада із захисту вітчизни", створена хунтою.

Наразі на території країни розташована одна з найбільших французьких авіабаз, а чисельність французького контингенту в країни становить близько 1500 військовослужбовців.

Нагадаємо, що Нігері відбувся держпереворот. Група військових зі складу президентської гвардії збунтувалася та оголосила про усунення від влади президента Мохамеда Базума.

Після цього новим головою Нігера себе оголосив керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Як ми писали, хунта в Нігері позбавила французького посла дипломатичного імунітету.

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