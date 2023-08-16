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  1. Суд інфо

ВККС оприлюднила новий склад Громадської ради доброчесності

12:00, 16 серпня 2023
За результатами голосування обрано 20 членів Громадської ради доброчесності
ВККС оприлюднила новий склад Громадської ради доброчесності
Фото: ВККС

У будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів 14 серпня відбулися збори представників громадських об’єднань, на яких обрано 20 членів Громадської ради доброчесності. Про це повідомляє ВККС. 

У зборах взяли участь громадські об’єднання, які були визначені Комісією такими, що відповідають вимогам Закону «Про судоустрій і статус суддів».

За результатами голосування обрано 20 членів:

Ансіфорова Марина

Богуславець Мартина

Веретільник Ольга

Волошин Олександр

Гусак Віталій

Зелінський Антон

Іванов Олег

Катриченко Тетяна

Крейденкова Вероніка

Кулібаба Андрій

Мартинюк Назар

Мєлких Едуард

Ніколов Юрій

Піскунова Ольга

Попков Данііл

Смолов Костянтин

Трибушна Олена

Шульгат Євгеній

Яким'як Олег

Янкіна Людмила

Раніше ми писали, що Громадська рада доброчесності братиме участь у кваліфікаційному оцінюванні суддів. 

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