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ВККС оголосила про початок формування Громадської ради доброчесності

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ВККС оголосила про початок формування Громадської ради доброчесності

09:57, 5 липня 2023
Громадська рада доброчесності братиме участь у кваліфікаційному оцінюванні суддів
ВККС оголосила про початок формування Громадської ради доброчесності
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Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) 5 липня оголосила, що розпочинає прийом документів для участі у зборах представників громадських об'єднань з метою формування Громадської ради доброчесності (ГРД).

Нагадаємо, Громадська рада доброчесності складається з 20 представників громадських організацій, яких громадські організації обирають у склад ГРД строком на два роки на спільному засіданні.

Скликання ГРД обумовлено необхідністю завершення кваліфікаційного оцінювання суддів та проведенням конкурсів на вакантні посади суддів.

Раніше голова ВККС Роман Ігнатов повідомив, що після формування ГРД ВККС планує відновити процедуру проведення кваліфікаційного оцінювання 1 954 суддів, оцінювання яких було зупинено у 2019 році через втрату Комісією повноважного складу.

Нагадаємо, що 27 червня посли країн G7 закликали ВККС провести прозоро кваліфікаційне оцінювання суддів та добір на посади суддів.

Також, голова ВККС Роман Ігнатов розповів «Судова-юридичній газеті» про проблеми та виклики нового складу ВККС.

Які документи подають кандидати

Отже, для участі у зборах громадські об’єднання мають 15 днів з дня оприлюднення оголошення про скликання зборів (тобто до 20 липня 2023 року включно), щоб подати:

  • заяву у довільній формі, підписану керівником громадського об’єднання, із зазначенням особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання на зборах;
  • копію статуту та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП;
  • копії звітів за результатами виконання проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги (за наявності);
  • рекомендаційний лист від міжнародної організації з бездоганною репутацією про успішний досвід співпраці або від виконавця проєкту міжнародної технічної допомоги;
  • копії звітів за результатами фінансового аудиту не менше двох реалізованих проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги або копію звіту за результатами аудиту діяльності громадського об’єднання;
  • біографічну довідку представника громадського об’єднання;
  • біографічну довідку кандидата (кандидатів) до складу Громадської ради доброчесності, якого (яких) висуває громадське об’єднання, а також мотиваційний лист кандидата та декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно такого кандидата за його підписом.

Питання про відповідність громадського об’єднання вимогам для участі у зборах представників громадських об’єднань вирішує ВККС у 10-денний строк з дня отримання заяви та доданих до неї документів.

Перелік громадських об’єднань, які відповідають вимогам, буде оприлюднено сайті ВККС.

Повідомлення про час і місце зборів представників громадських об’єднань не пізніше ніж за 10 днів до їх проведення буде розміщене на офіційному веб-сайті ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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