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ВККС объявила о начале формирования Общественного совета добропорядочности

Общественный совет добропорядочности примет участие в квалификационном оценивании судей.

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ВККС объявила о начале формирования Общественного совета добропорядочности

09:57, 5 июля 2023
Общественный совет добропорядочности примет участие в квалификационном оценивании судей.
ВККС объявила о начале формирования Общественного совета добропорядочности
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Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) 5 июля объявила, что начинает прием документов для участия в собрании представителей общественных объединений с целью формирования Общественного совета добропорядочности (ГРД).

Напомним, Общественный совет добропорядочности состоит из 20 представителей общественных организаций, которых общественные организации избирают в состав ГРД сроком два года на совместном заседании.

Созыв ГРД обусловлен необходимостью завершения квалификационного оценивания судей и проведением конкурсов на вакантные должности судей.

Ранее председатель ВККС Роман Игнатов сообщил, что после формирования ГРД ВККС планирует возобновить процедуру проведения квалификационного оценивания 1 954 судей, оценка которых была остановлена в 2019 году из-за утраты Комиссией полномочного состава.

Напомним, что 27 июня послы стран G7 призвали ВККС провести прозрачное квалификационное оценивания судей и отбор на должности судей.

Также председатель ВККС Роман Игнатов рассказал «Судебно-юридической газете» о проблемах и вызовах нового состава ВККС.

Какие документы подают кандидаты

Следовательно, для участия в собрании общественные объединения имеют 15 дней со дня обнародования объявления о созыве собрания (т.е. до 20 июля 2023 включительно), чтобы подать:

  • заявление в произвольной форме, подписанное руководителем общественного объединения, с указанием лица, уполномоченного представлять общественное объединение на собрании;
  • копию устава и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и ФЛП;
  • копии отчетов по результатам выполнения проектов с привлечением международной технической помощи (при наличии);
  • рекомендательное письмо от международной организации с безупречной репутацией об успешном опыте сотрудничества или исполнителя проекта международной технической помощи;
  • копии отчетов по результатам финансового аудита не менее двух реализуемых проектов с привлечением международной технической помощи или копию отчета по результатам аудита деятельности общественного объединения;
  • биографическую справку представителя общественного объединения;
  • биографическую справку кандидата (кандидатов) в состав Общественного совета добропорядочности, которого выдвигает общественное объединение, а также мотивационное письмо кандидата и декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, относительно такого кандидата за его подписью.

Вопрос о соответствии общественного объединения требованиям для участия в собрании представителей общественных объединений решает ВККС в 10-дневный срок со дня получения заявления и приложенных к нему документов.

Перечень общественных объединений, отвечающих требованиям, будет обнародован на сайте ВККС.

Уведомление о времени и месте собрания представителей общественных объединений не позднее чем за 10 дней до их проведения будет размещено на официальном веб-сайте ВККС.

Автор: Наталья Мамченко

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