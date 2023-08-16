ВККС обнародовала новый состав Общественного совета добропорядочности

По результатам голосования избраны 20 членов Общественного совета добропорядочности

Фото: ВККС

В здании Высшей квалификационной комиссии судей 14 августа состоялось собрание представителей общественных объединений, на котором избраны 20 членов Общественного совета добропорядочности. Об этом сообщает ВККС.

В собрании приняли участие общественные объединения, которые были определены Комиссией соответствующими требованиям Закона «О судоустройстве и статусе судей».

По результатам голосования избрано 20 членов:

Ансіфорова Марина

Богуславець Мартина

Веретільник Ольга

Волошин Олександр

Гусак Віталій

Зелінський Антон

Іванов Олег

Катриченко Тетяна

Крейденкова Вероніка

Кулібаба Андрій

Мартинюк Назар

Мєлких Едуард

Ніколов Юрій

Піскунова Ольга

Попков Данііл

Смолов Костянтин

Трибушна Олена

Шульгат Євгеній

Яким'як Олег

Янкіна Людмила

Ранее сообщалось, что Общественный совет добропорядочности примет участие в квалификационном оценивании судей.

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