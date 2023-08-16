Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Заместителей руководителей аппаратов судов станет меньше – ГСА внесла изменения в Типовое положение об аппарате суда

Спор между Высшим советом правосудия и Советом судей Украины об определении административных должностей в судах завершен.

Рада разрешила строить в прибрежных защитных полосах спортивные объекты

Верховная Рада приняла закон, расширивший возможности для строительства в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах.

Банк отказал в открытии счета на денежную помощь, требуя наличия смартфона и цифровой подписи: что решила Большая Палата

Истец указал на незаконность отказа банковских учреждений в открытии ему банковского счета для «єПідтримки» путем использования смартфона, который истец иметь не обязан.

100-дневная забастовка: сценаристы Голливуда демонстрируют единство и ведут борьбу с искусственным интеллектом

Забастовка сценаристов Голливуда преодолела свой 100-дневный рубеж. Переговоры по отраслевому соглашению зашли в тупик, а люди на пикетах протестовали против игнорирования их требований. Среди требований – ограничение искусственного интеллекта при создании контента.

Конкурсы на должности судей, которые начнутся до конца 2023 года и в 2024 году - планы ВККС

Осенью будет возобновлено квалификационное оценивание судей, а в 2024 году состоится новый отбор на должности судей первой инстанции.

  1. Суд инфо

ВККС обнародовала новый состав Общественного совета добропорядочности

12:00, 16 августа 2023
По результатам голосования избраны 20 членов Общественного совета добропорядочности
ВККС обнародовала новый состав Общественного совета добропорядочности
Фото: ВККС

В здании Высшей квалификационной комиссии судей 14 августа состоялось собрание представителей общественных объединений, на котором избраны 20 членов Общественного совета добропорядочности. Об этом сообщает ВККС.

В собрании приняли участие общественные объединения, которые были определены Комиссией соответствующими требованиям Закона «О судоустройстве и статусе судей».

По результатам голосования избрано 20 членов:

Ансіфорова Марина

Богуславець Мартина

Веретільник Ольга

Волошин Олександр

Гусак Віталій

Зелінський Антон

Іванов Олег

Катриченко Тетяна

Крейденкова Вероніка

Кулібаба Андрій

Мартинюк Назар

Мєлких Едуард

Ніколов Юрій

Піскунова Ольга

Попков Данііл

Смолов Костянтин

Трибушна Олена

Шульгат Євгеній

Яким'як Олег

Янкіна Людмила

Ранее сообщалось, что Общественный совет добропорядочности примет участие в квалификационном оценивании судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду