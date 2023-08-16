Какие мероприятия пройдут в Киеве ко Дню Государственного флага и Дню Независимости – ответ КГВА

Комендантский час остается без изменений.

В столице ко Дню Государственного флага и Дню Независимости состоится несколько десятков разноплановых мероприятий – от торжественных, государственных до местных, локальных, по районам столицы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Ко Дню Государственного флага Украины и ко Дню Независимости в Киеве состоится несколько десятков разноплановых мероприятий. От торжественных, государственных до местных, локальных, по районам столицы. В целях безопасности большие массовые мероприятия не будут проводиться. Но вариантов, как провести в эти праздничные дни досуга, хватает. Большинство из них даже будут очень полезны и познавательны. Так что киевляне и гости города могут выбрать себе по вкусу что посетить. Практически каждое культурное, художественное, культурно-образовательное заведение столицы готовит посетителям свою отдельную праздничную программу: будет множество выставок, концертов, спортивных мероприятий, ярмарок, разнообразных праздничных мероприятий.

Но делаю акцент на мерах безопасности! Если бы вы не верили в силу нашей ПВО, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. И комендантский час – он в эти праздничные дни не будет отличаться от обычных будней. Так что планируйте свой отдых с ответственностью!», - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

В Киевской городской военной администрации опубликовали сокращенный перечень праздничных мероприятий на 22-24 августа:

торжественное поднятие Государственного флага;

вручение паспортов гражданина юношам и девушкам;

выставка образцов вооружений и военной техники агрессора;

десятки других выставок (в музеях и под открытым небом);

молитвы за Украину и украинский народ религиозными организациями;

разнообразные концертные программы, фестивали, гала-концерты;

выступления детских художественных творческих коллективов;

тематические культурно-художественные, информационно-просветительские, воспитательные, праздничные мероприятия разного направления, мастер-классы;

поэтические вечера;

старт проката фильма «Довбуш» в кинотеатрах;

благотворительный показ фильма «День независимости»;

украино-итальянский проект «Рушники единства»;

информационная уличная акция «Украина в сердце каждого»;

культурно-религиозная инициатива «Поле славы» в поддержку ВСУ совместно с представителями украинской диаспоры США;

ралли на исторических авто;

благотворительный футбольный матч с участием рок-групп Kozak System» и «Жадан и Собаки»;

фиксация национального рекорда – крупнейшей маскировочной сетки;

праздничные фотозоны.

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