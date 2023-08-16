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Какие мероприятия пройдут в Киеве ко Дню Государственного флага и Дню Независимости – ответ КГВА

13:49, 16 августа 2023
Комендантский час остается без изменений.
Какие мероприятия пройдут в Киеве ко Дню Государственного флага и Дню Независимости – ответ КГВА

В столице ко Дню Государственного флага и Дню Независимости состоится несколько десятков разноплановых мероприятий – от торжественных, государственных до местных, локальных, по районам столицы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Ко Дню Государственного флага Украины и ко Дню Независимости в Киеве состоится несколько десятков разноплановых мероприятий. От торжественных, государственных до местных, локальных, по районам столицы. В целях безопасности большие массовые мероприятия не будут проводиться. Но вариантов, как провести в эти праздничные дни досуга, хватает. Большинство из них даже будут очень полезны и познавательны. Так что киевляне и гости города могут выбрать себе по вкусу что посетить. Практически каждое культурное, художественное, культурно-образовательное заведение столицы готовит посетителям свою отдельную праздничную программу: будет множество выставок, концертов, спортивных мероприятий, ярмарок, разнообразных праздничных мероприятий.

Но делаю акцент на мерах безопасности! Если бы вы не верили в силу нашей ПВО, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. И комендантский час – он в эти праздничные дни не будет отличаться от обычных будней. Так что планируйте свой отдых с ответственностью!», - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

В Киевской городской военной администрации опубликовали сокращенный перечень праздничных мероприятий на 22-24 августа:

  • торжественное поднятие Государственного флага;
  • вручение паспортов гражданина юношам и девушкам;
  • выставка образцов вооружений и военной техники агрессора;
  • десятки других выставок (в музеях и под открытым небом);
  • молитвы за Украину и украинский народ религиозными организациями;
  • разнообразные концертные программы, фестивали, гала-концерты;
  • выступления детских художественных творческих коллективов;
  • тематические культурно-художественные, информационно-просветительские, воспитательные, праздничные мероприятия разного направления, мастер-классы;
  • поэтические вечера;
  • старт проката фильма «Довбуш» в кинотеатрах;
  • благотворительный показ фильма «День независимости»;
  • украино-итальянский проект «Рушники единства»;
  • информационная уличная акция «Украина в сердце каждого»;
  • культурно-религиозная инициатива «Поле славы» в поддержку ВСУ совместно с представителями украинской диаспоры США;
  • ралли на исторических авто;
  • благотворительный футбольный матч с участием рок-групп Kozak System» и «Жадан и Собаки»;
  • фиксация национального рекорда – крупнейшей маскировочной сетки;
  • праздничные фотозоны.

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