Экс-нардепа Дмитрия Святаша будут судить за призывы к сотрудничеству с оккупационными властями рф

В августе прошлого года он разместил в соцсети пост, в котором призвал к изменению территориальной целостности Украины, коллаборационной деятельности и сотрудничеству с оккупационными властями рф.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IV-VIII созывов. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф, мошенничество, подлог документов и легализацию имущества, полученного преступным путем, сообщает Киевская городская прокуратура.

В ведомстве не называют фамилию экс-депутата, но по данным СМИ речь идет о Дмитрии Святаше.

По данным следствия, он, используя свой политический пост, фактически руководил одной из крупнейших в Украине бизнес-структур по продажам транспортных средств. Будучи конечным владельцем группы предприятий из более чем 90 юридических лиц, он получил от банка кредитную линию на сумму 50 млн долларов США.

В качестве обеспечения возможности возврата кредитных средств обвиняемый передал в залог банка около 200 объектов недвижимости и корпоративных прав.

После наступления срока возврата средств он использовал заведомо поддельные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, освободив таким образом это имущество из-под обременений.

В ходе проведения экспертизы подтверждено нанесение ущерба такими действиями на сумму 1,1 млрд гривен.

В 2019 году в связи с объявлением в розыск обвиняемый начал скрываться на территории рф.

В августе 2022 года после захвата части территории страны вооруженными силами рф, обвиняемый разместил на своей странице в соцсети пост, в котором призвал к изменению территориальной целостности Украины, коллаборационной деятельности и сотрудничеству с оккупационными властями рф.

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